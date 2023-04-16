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Lille 2-1 Montpellier (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ligue 1'in 31. haftasında Lille, 1-0 geriye düştüğü maçta Montpellier'i Jonathan David ve Remy Cabella'nın golleriyle 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 16:32
Lille 2-1 Montpellier (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Lille sahasında Montpellier ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Montpellier'in golünü 24. dakikada Issiaga Sylla kaydederken; Lille bu gole 70. dakikada Jonathan David ve 72'de Remy Cabella'dan geldi.

Bu sonucun ardından Lille 55 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Montpellier ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Lille deplasmanda Auxerre ile karşı karşıya gelecek. Montpellier ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.

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