PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Lens maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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