Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Reims karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 14:35 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 14:50
Nantes - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nantes ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Reims maçı 2 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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