Brest - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Toulouse maçı 2 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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