Auxerre - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Troyes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Troyes maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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