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Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

Son dakika spor haberleri... Fransız basını, Ligue 1'de forma giyen futbolcuların aylık brüt maaşlarını yayınladı. PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe takım arkadaşı Lionel Messi'yi ikiye katladı. Listede milli futbolcu Cengiz Ünder de yer aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:09
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

Fransa'da ünlü spor gazetesi L'Equipe her sene olduğu gibi bu yıl da Ligue 1'de forma giyen futbolcuların aylık brüt maaşlarını yayınladı.

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

Sıralamada ilk 10'u, Paris Saint-Germain'in yıldızları aldı. Zirvede ise Fransızların süperstarı Kylian Mbappe var...

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

Öte yandan Olympique Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de aylık 330 bin euro'luk maaşı ile listede 25. sırada yer aldı.

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

İşte L'Equipe'in hazırladığı o listede ilk 10 futbolcu ve maaşları...

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

10. Mukiele (PSG) 700.000 €

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

9. Bernat (PSG) 730.000 €

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

8. Ramos (PSG) 791.600 €

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

7. Donnarumma (PSG) 916 000 €

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

6. Hakimi (PSG) 1.083.000 €

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

5. Verratti (PSG) 1.200.000 €

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

4. Marquinhos (PSG) 1.200.000 €

Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

3. Messi (PSG) 3.375.000 €

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