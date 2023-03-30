Mbappe Messi'yi ikiye katladı! Cengiz Ünder de listede

Fransa'da ünlü spor gazetesi L'Equipe her sene olduğu gibi bu yıl da Ligue 1'de forma giyen futbolcuların aylık brüt maaşlarını yayınladı.
Fransa'da ünlü spor gazetesi L'Equipe her sene olduğu gibi bu yıl da Ligue 1'de forma giyen futbolcuların aylık brüt maaşlarını yayınladı.
Sıralamada ilk 10'u, Paris Saint-Germain'in yıldızları aldı. Zirvede ise Fransızların süperstarı Kylian Mbappe var...
Öte yandan Olympique Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de aylık 330 bin euro'luk maaşı ile listede 25. sırada yer aldı.
İşte L'Equipe'in hazırladığı o listede ilk 10 futbolcu ve maaşları...
10. Mukiele (PSG) 700.000 €
9. Bernat (PSG) 730.000 €
2. Neymar (PSG) 3.675.000 €
1. Mbappe (PSG) 6.000.000 €