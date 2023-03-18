Toulouse - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Toulouse ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Toulouse - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Lille maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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