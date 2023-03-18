Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lens ile Angers karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 12:20
Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lens ile Angers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Angers maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 23:00'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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