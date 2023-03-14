Haberler Fransa Ligue 1 PSG Lionel Messi ve Sergio Ramos ile olan sözleşme görüşmelerini askıya aldı

PSG Lionel Messi ve Sergio Ramos ile olan sözleşme görüşmelerini askıya aldı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, UEFA'nın yaptırım tehdidi nedeniyle Messi ve Ramos ile olan sözleşme görüşmelerini askıya aldı. İki oyuncu, sezon sonunda serbest kalabilir.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 16:54
PSG Lionel Messi ve Sergio Ramos ile olan sözleşme görüşmelerini askıya aldı

Paris Saint-Germain, UEFA'nın 'Şampiyonlar Ligi'nde yaptırım tehdidi' sebebiyle Lionel Messi ve Sergio Ramos ile olan sözleşme yenileme müzakerelerini geçici bir süreliğini askıya almış durumda.

FFP nedeniyle UEFA tarafından uyarılan ve devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan PSG, harcamalarını bir süreliğine kısmıs ve ertelemiş durumda. Halihazırda 10 milyon euro FFP cezası ödeyen Paris ekibinin askıda olan 45 milyon euroluk cezası da mevcut. Son yıllarda rekor miktarda zarar ve bütçede açık veren PSG'de yönetim harcamalarını mecburi olarak kısmış olarak gözüküyor.

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