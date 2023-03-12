Monaco - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Reims maçı 12 Mart Pazar günü saat 19.05'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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