Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Strasbourg maçı 12 Mart Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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