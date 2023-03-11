Haberler Fransa Ligue 1 Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile PSG karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:00
Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - PSG maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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BREST - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest

Bizot; Fadiga, Dari, Brassier, Duverne; Belkebla, Lees-Melou, Magnetti; Honorat, Mounie, Del Castillo

PSG

Donnarumma; Pereira, Ramos, Bitshiabu; Hakimi, Zaire-Emery, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe

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