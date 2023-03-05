Haberler Fransa Ligue 1 Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Rennes ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 14:07 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 14:20
Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Rennes ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Marsilya maçı 5 Mart Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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