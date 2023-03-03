Haberler Fransa Ligue 1 Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 11:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 11:20
Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Auxerre maçı 3 Mart Cuma günü saat 23.00'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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