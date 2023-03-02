PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, "Bir gün Serie A'dan teklif gelirse ne yaparsın?" sorusuna yanıt verdi. Genç yıldız "İtalya'da sadece Milan'a giderim" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki oyuncu sezon başında Real Madrid'in kapısından dönmüş yeniden PSG'ye imza atmıştı. İspanyol devi Mbappe'ye bir daha asla teklif götürmeyeceğini açıklamıştı.
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, "Bir gün Serie A'dan teklif gelirse ne yaparsın?" sorusuna yanıt verdi. Genç yıldız "İtalya'da sadece Milan'a giderim" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki oyuncu sezon başında Real Madrid'in kapısından dönmüş yeniden PSG'ye imza atmıştı. İspanyol devi Mbappe'ye bir daha asla teklif götürmeyeceğini açıklamıştı.