Marsilya 0-3 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'de PSG deplasmanda Marsilya'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Paris Saint Germain'in ilk golü 25. dakikada Mbappe'den geldi.

Ardından konuk ekipte 29. dakikada sahneye L. Messi çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

55. dakikada bir kez daha Mbappe ağları havalandıran isim oldu.

Bu gollerle beraber PSG, Marsilya'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından PSG ligde 60 puanla liderlik koltuğunu korudu.

Marsilya ise 52 puanla 2. sırada yer alıyor.

MBAPPE VE MESSI TARİHE GEÇTİ

Kylian Mbappe, PSG formasıyla 200 gole ulaşarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Lionel Messi ise kulüp kariyerinde 700 gole ulaştı.