Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Brest maçı 24 Şubat Cuma günü saat 23:00'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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