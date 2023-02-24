Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Brest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 13:40 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 13:50
Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Brest maçı 24 Şubat Cuma günü saat 23:00'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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