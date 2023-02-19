Troyes - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Troyes - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Montpellier maçı 19 Şubat Pazar günü saat 17:00'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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