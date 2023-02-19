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Toulouse 2-3 Marsilya (Maç sonucu ÖZET)

Fransa Ligue 1 24. hafta karşılaşmasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya deplasmanda konuk olduğu Toulouse'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada milli yıldız bir de gol kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 00:38
Toulouse 2-3 Marsilya (Maç sonucu ÖZET)

Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya, Municipal Stadı'nda Toulouse'un konuğu oldu.

Ev sahibi Toulouse henüz 3. dakikada Thijs Dallinga'nın golüyle öne geçse de, 52'de Chancel Mbemba skoru eşitledi.

59'da milli yıldız Cengiz Ünder takımını 2-1 öne geçiren golü kaydederken 72. dakikada yerini Guendouzi'ye bıraktı.

79'da Tavares'in golüyle skor 3-1'e geldi, Toulouse'un 87. dakikada Ado Onaiwu'nun golü Toulouse'a yetmedi.

Maçötan 3-2'lik skorla galip ayrılan Marsilya puanını 52'ye çıkararak ligin 2. sırasına yükseldi; 11. sıradaki Toulouse ise 32 puanda kaldı.

Ligue 1'in 25. haftasında Marsilya, 26 Şubat Paar günü 22.45'te evinde l57 puanlı ider PSG'yi konuk edecek. Toulouse ise aynı gün 17.00'de Reims deplasmanına çıkacak.

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