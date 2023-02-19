Rennes - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Rennes ile Clermont karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennes - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Clermont maçı 19 Şubat Pazar günü saat 17:00'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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