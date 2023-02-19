Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lens ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Nantes maçı 19 Şubat Pazar günü saat 19:05'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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