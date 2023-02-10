Nice - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 22. hafta karşılaşmasında Nice ile Ajaccio kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
NICE AJACCIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Nice: Schmeichel; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Ramsey, Ndayishimiye, Thuram; Laborde, Moffi, Diop.
Ajaccio: Leroy; Youssouf, Gonzalez, Avinel, Alphonse; Bayala, Lebas, Barreto, Chabrolle; Belaili, El Idrissy.
NICE - AJACCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nice ile Ajaccio arasında oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.