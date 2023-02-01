Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Reims ile Lorient karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Lorient maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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