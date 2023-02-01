Haberler Fransa Ligue 1 Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Reims sahasında Lorient ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 12:10
Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Reims ile Lorient karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Lorient maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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