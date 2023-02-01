Monaco - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Auxerre maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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