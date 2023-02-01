Lille - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Clermont maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Clermont karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİLLE - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Clermont maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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