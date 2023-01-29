Strasbourg - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Toulouse maçı 29 Ocak Pazar günü saat 17:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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