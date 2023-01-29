Nice - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nice - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Lille maçı 29 Ocak Pazar günü saat 15:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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