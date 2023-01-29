Brest - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile Angers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Angers maçı 29 Ocak Pazar günü saat 17:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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