Troyes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Troyes - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Lens maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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