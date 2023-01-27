Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 11:10
Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Rennes maçı 27 Ocak Cuma günü saat 23:00'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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