Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lorient ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Rennes maçı 27 Ocak Cuma günü saat 23:00'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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