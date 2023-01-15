Toulouse - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Toulouse ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Toulouse - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Brest maçı 15 Ocak Pazar günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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