Reims - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Reims ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Reims - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Nice maçı 15 Ocak Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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