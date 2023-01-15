Lille - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Troyes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille - Troyes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Troyes maçı 15 Ocak Pazar günü saat 15:00'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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