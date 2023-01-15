Haberler Fransa Ligue 1 Angers - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Angers sahasında Clermont ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 15:30
Angers - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Clermont maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Angers ile Clermont karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Clermont maçı 15 Ocak Pazar günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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