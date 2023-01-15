Angers - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Clermont maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Angers ile Clermont karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Clermont maçı 15 Ocak Pazar günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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