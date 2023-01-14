Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lyon ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Strasbourg maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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