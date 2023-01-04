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PSG'de Neymar için "veda" kararı!

Paris Saint-Germain, Brezilya yıldızı Neymar ile yollarını ayırmak istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile yola devam etmek isteyen PSG, yaz transfer döneminde Neymar'ı satmaya çalışacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 19:48
PSG'de Neymar için "veda" kararı!
PSG'nin, Brezilyalı yıldız için 100 milyon euro bandında bir bonservis belirlediği aktarıldı. Ancak Neymar'ın şu an için takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtildi.

PSG'nin, 30 yaşındaki futbolcudan hala ekonomik olarak gelir sağlanabileceğini düşündüğü, bu nedenle ayrılığı değerlendirdiği kaydedildi.

Neymar ile geçen sezon transfer döneminde Newcastle United'ın ilgilendiği ancak yıldız futbolcunun İngiliz ekibine transfer olmayı kabul etmediği hatırlatıldı.

ASIL SORUN SÖZLEŞMESİ

PSG'de Neymar için asıl sorun olarak ise, Brezilyalı futbolcunun 2026'ya kadar yeni uzatılan sözleşmesi gösterildi. Neymar'ın, vergiler dışında neredeyse 40 milyon euro yıllık maaşı olduğu, bu durumun tecrübeli futbolcunun ayrılığını bir hayli zorlaştıracağı öne sürüldü.

PSG'nin, takımdaki maaş dengesini yeniden sağlamak ve yeni bir proje başlatmak istediği ve eğer Neymar takımdan ayrılırsa projeye yön verebilecekleri belirtildi.
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