Marsilya - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Toulouse maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.