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Hedef Bellingham

PSG Başkanı Al-Khelaifi, Dünya Kupası’nda İngiltere’yle dikkati çeken 19 yaşındaki B.Dortmundlu yıldızı istiyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Hedef Bellingham

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiliz oyuncu Bellingham'ı transfer etmek istediklerini söyledi. İngiliz basınına konuşan Al-Khelaifi, İngiltere formasıyla 1 gol, 1 asistle oynayan, B.Dortmund'da 27 maçta 9 gol, 4 asist katkısı sağlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans sergilediğini ve bu durumdan etkilendiğini vurguladı. Başkan Al-Khelaifi, "Onu herkes istiyor, bunu saklayacak değilim. Kadromuza katmak için öncelikle B.Dortmund'la görüşeceğiz. Turnuvanın en iyi oyuncularından biri. İlk Dünya Kupası'nı harika geçiriyor. Sakin, rahat ve kendine güveniyor. Müthiş bir performans" diye konuştu. Al-Khelaifi, M.United'dan ayrılan ve şu an boşta olan Portekizli yıldız Ronaldo ile ise ilgilenmediklerini belirtti.

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