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PSG'ye Lionel Messi'den kötü haber! Aşil tendonu...

Son dakika spor haberleri... Paris Saint-Germain yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin aşil tendonunda iltihaplanma olduğunu ve Arjantinli süperstarın Lorient maçı kadrosuna alınmadığını duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 16:03
PSG'ye Lionel Messi'den kötü haber! Aşil tendonu...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de Lionel Messi endişesi yaşanıyor. Yıldız futbolcunun aşil tendonunda iltihaplanma olduğu ve oyuncunun Lorient karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı.

Dünya Kupası'nın başlamasına 2 hafta kala yapılan bu açıklama taraftarları endişelendirirken, PSG'nin yaptığı duyuruda Messi'nin önümüzdeki hafta takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi. Öte yandan Fransız basınından bazı siteler Arjantinli süperstarın sakatlığının gerçek olmadığını ima etti.

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