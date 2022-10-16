Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:40
PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Marsilya maçı 16 Ekim Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

PSG - MARSİLYA MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar

MARSİLYA: Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Guendouzi, Rongier, Tavares; Payet, Harit; Sanchez

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