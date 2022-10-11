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Mbappe PSG'den ayrılıyor!

Yaz aylarında 3 yıl için 600 milyon Euro kazanacağı sözleşmeye imza atan Kylian Mbappe ile PSG arasında ipler kopuyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, yıldız futbolcu önümüzdeki Ocak ayında Parc des Princes'ten ayrılışı için çalışıyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 17:59
Mbappe PSG'den ayrılıyor!

Kylian Mbappe ve Paris Saint-Germain arasındaki ilişki tamamen koptu. Bu iddia İspanya yüksek tirajlı gazetesi Marca'ya ait.

Habere göre, yıldız futbolcu önümüzdeki Ocak ayında Parc des Princes'ten ayrılışı için çalışıyor. ,

Temmuz ayında ayrılmak isteyen Mbappe'nin bu talebini başkent ekibinin yönetimi biliyor. Fransız oyuncu, kesin olarak Real Madrid'de oynamak istiyor. İspanyol kulübün, bu talebe ne tepki vereceği bilinmiyor.

Mbappe, PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşünüyor. Paris Saint-Germain, geçtiğimiz mayıs ayında sözleşme yenileyen Fransız yıldıza çoğu gerçekleştirilmeyen bir dizi vaatte bulundu.

L'Equipe'in haberine göre taraflar arasında 2025'e kadar değil 2024'e kadar sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki oyuncu aslında takıma iyi bir niyet göstergesi olarak 2025 yazılı formayla poz vermeyi kabul etti.

2017'de Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe, burada 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.

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