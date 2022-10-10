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Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar! PSG - Marsilya maçında...

Fransa Lig 1'de oynanacak Paris Saint Germain (PSG) - Marsilya maçı öncesi, Fransa İçişleri Bakanlığı flaş bir karara imza attı. Buna göre Fransa'nın en büyük rekabeti olan iki takımın maçlarında, konuk ekip taraftarlarına izin verilmeyecek. İşte ayrıntılar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 18:54
Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar! PSG - Marsilya maçında...

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkenin en büyük futbol derbisi olan Paris Saint-Germain ile Olimpik Marsilya arasındaki maçlarda konuk ekip taraftarına izin vermeyecek.

L'Equipe'te yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı, geçmişte birçok saha dışı ve tribün olaylarına sebep olan derbi öncesi iki şehir arasında seyahat yasağı çıkaracak. Böylece taraftarlar Marsilya'dan Paris'e ya da Paris'ten Marsilya'ya gidemeyecek.

Paris ile Marsilya arasındaki ilk maç 16 Ekim Pazar günü; rövanş ise 26 Şubat 2023'te oynanacak.

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