Haberler Fransa Ligue 1 Reims PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Reims PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain (PSG), deplasmanda Reims ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Reims - PSG maçını merakla bekliyor. Peki, Reims - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalanacak? İşte Reims - Paris Saint Germain (PSG) maçına dair bilmeniz gerekenler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 12:12
Reims PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Reims ile PSG karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

REIMS PSG MUHTEMEL 11'LER

Reims: Diouf; Gravillon, Agbadou, Abdelhamid; Busi, Munestri, Lopy, Locko; Doumbia; Zeneli, Balogun.

PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.

REIMS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims ile PSG arasında oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

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