Rennais - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennais - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Rennais ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennais - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNAIS - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennais - Auxerre maçı 11 Eylül Pazar günü saat 18.05'te beIN SPORTS 2 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

RENNAIS - AUXERRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rennais

Mandanda; Assignon, Rodon, Theate, Truffert; Majer, Santamaria, Ugochukwu; Bourigeaud, Gouiri, Terrier

Auxerre

Costil; Joly, Jubal, Coeff, Mensah; Toure; Hein, Raveloson, Sakhi, Autret; Niang