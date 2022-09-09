‘O çocukluk kahramanım’

PSG'nin yıldız oyuncusu Mbappe, Neymar ile eski günlerine döndüklerini söyledi. Fransız futbolcu, "Kısa bir süre aramızın soğuk kaldığı doğru ancak tekrar eskisi gibiyiz. O benim çocokluk kahramanım. Ne kadar küs kalabilirdik ki" ifadelerini kullandı.
PSG'nin yıldız oyuncusu Mbappe, Neymar ile eski günlerine döndüklerini söyledi. Fransız futbolcu, "Kısa bir süre aramızın soğuk kaldığı doğru ancak tekrar eskisi gibiyiz. O benim çocokluk kahramanım. Ne kadar küs kalabilirdik ki" ifadelerini kullandı.