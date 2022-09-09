Haberler Fransa Ligue 1 ‘O çocukluk kahramanım’

‘O çocukluk kahramanım’

PSG'nin yıldız oyuncusu Mbappe, Neymar ile eski günlerine döndüklerini söyledi. Fransız futbolcu, "Kısa bir süre aramızın soğuk kaldığı doğru ancak tekrar eskisi gibiyiz. O benim çocokluk kahramanım. Ne kadar küs kalabilirdik ki" ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
‘O çocukluk kahramanım’
PSG'nin yıldız oyuncusu Mbappe, Neymar ile eski günlerine döndüklerini söyledi. Fransız futbolcu, "Kısa bir süre aramızın soğuk kaldığı doğru ancak tekrar eskisi gibiyiz. O benim çocokluk kahramanım. Ne kadar küs kalabilirdik ki" ifadelerini kullandı.
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