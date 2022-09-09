Lens ile Troyes, Fransa Ligue 1'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ben El Hadj yönetecek.

Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Lens - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Troyes maçı 9 Eylül Cuma günü saat 22.00'de beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.



