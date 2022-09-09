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Lens - Troyes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Lens sahasında Troyes'i konuk edecek. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:38 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:50
Lens - Troyes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lens ile Troyes, Fransa Ligue 1'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ben El Hadj yönetecek.

Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Lens - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lens - Troyes maçı 9 Eylül Cuma günü saat 22.00'de beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.


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