Troyes - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Troyes - Rennais maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Troyes ile Rennais karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - RENNAIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Rennais maçı 4 Eylül Pazar günü saat 18.05'te beIN SPORTS 2 MAX'ta canlı yayınlanacak.

TROYES - RENNAIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Troyes

Gallon; Balde, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Yade; Odobert, Kouame, Tardieu, Ripart; Balde

Rennes

Mandanda; Assignon, Rodon, Theate, Meling; Doue, Santamaria, Tait; Bourigeaud, Sulemana, Terrier