Roma'nın Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert, Valencia'ya transfer oldu.

Transferin son gününde Valencia'nın flaş hamlesi olan Justin Kluivert La Liga'ya adım attı. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Kluivert'in Fulham'a transferi gündemdeydi ancak Hollandalı oyuncunun çalışma izni çıkarılamadığı için transfer iptal oldu. Kluivert da Valencia'nın yolunu tutarak kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı.

Valencia'nın Justin Kluivert'i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunun olduğu belirtildi.

Justin Kluivert, 2018'de Roma'ya imza attıktan sonra önce RB Leipzig'e, daha sonra da Nice'e kiralanmıştı.