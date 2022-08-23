3 Silahşörler

Neymar ve Mbappe arasındaki penaltı tartışması üzerine Messi'nin arabulucuğuyla işler tatlıya bağlandı. Ve Paris devi iyice gaza bastı. PSG, Ligue 1'de 3 maçta Clermont'u 5-0, Monpellier'i 5-2 ve Lille'i 7-1'lik skorlarla mağlup ederken 3 yıldız adeta maçlara damga vurdu. Söz konusu süreçte Messi, 3 gol, 2 asist üretti. Mbappe de 4 gollük katkı sağladı. Neymar da 5 gol, 6 asiste imza attı. Üçlü, toplamdaki 17 golün 12'sine imza attı. Son oynanan Lille maçında Mbappe 3, Neymar 2, Messi 1 gol attı.