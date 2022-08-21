Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Stade Reims karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 13:00
Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Stade Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - STADE REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Stade Reims maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 14:00'te beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

Strasbourg - Stade Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

STRASBOURG - STADE REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

STRASBOURG

Sels; Le Marchand, Nyasmi, Djiku; Delaine, Aholou, Bellegarde, Thomasson, Lienard; Diallo, Gameiro

REIMS

Pentz; Ito, Gravillon, Abdelhamid; Busi, Matusiwa, Munetsi, Locko; Van Bergen, Doumbia; Balogun

DİĞER
Aslıhan Doğan gözyaşlarını tutamadı! "Arda'yı zor ikna ettim"
Jennifer Lopez ile büyük aşkı Ben Affleck'in düğünü başladı 3 gün 3 gece sürecek! Masalsı düğünden ilk kareler ortaya çıktı: "JLO kuğu gibi"
Kerem Aktürkoğlu neden düşüşe geçti? İşte o 4 sebep
Kartal'dan sürpriz kanat hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Igor Tudor'dan Cengiz Ünder'i şok eden hamle!
Cengiz'li Marsilya 10 kişi kazandı
30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
Altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..." Ismael'den galibiyet konuşması! "Sahaya çıkın ve..." 13:14
🏀NBA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 🏀NBA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 13:00
Enis Bardhi sınıfı geçti! Enis Bardhi sınıfı geçti! 12:50
Beşiktaş - Karagümrük maçı saat kaçta? Beşiktaş - Karagümrük maçı saat kaçta? 12:25
Fırtına'dan stopere bir takviye daha! Fırtına'dan stopere bir takviye daha! 12:23
Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 12:17
Daha Eski
Göztepe - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Göztepe - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 12:17
Beşiktaş-Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! 12:17
F.Bahçe'de o isim dönüyor! 4 futbolcu sakat F.Bahçe'de o isim dönüyor! 4 futbolcu sakat 12:11
Yeni Malatyaspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Adanaspor maçı saat kaçta? 12:09
Kerem Aktürkoğlu neden düşüşe geçti? İşte o 4 sebep Kerem Aktürkoğlu neden düşüşe geçti? İşte o 4 sebep 12:07
Pendikspor - Altay maçı saat kaçta? Pendikspor - Altay maçı saat kaçta? 12:04