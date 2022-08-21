Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Stade Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Stade Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - STADE REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Stade Reims maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 14:00'te beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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STRASBOURG - STADE REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

STRASBOURG

Sels; Le Marchand, Nyasmi, Djiku; Delaine, Aholou, Bellegarde, Thomasson, Lienard; Diallo, Gameiro

REIMS

Pentz; Ito, Gravillon, Abdelhamid; Busi, Matusiwa, Munetsi, Locko; Van Bergen, Doumbia; Balogun